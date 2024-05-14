وظائف التربية والتعليم 2024.. رابط التقديم والمستندات المطلوبة لمسابقة وظائف معلم مساعد بجميع المحافظات

وظائف التربية والتعليم 2024.. تفتح بوابة الوظائف الحكومية باب التقديم لأكثر من 18 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لمدة أسبوعين إلكترونيًا، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتغطى الوظائف المعلن عنها 7 مواد هى: "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلى، الرياضيات".

وظائف التربية والتعليم

تختص وظائف مسابقة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية للصفوف الثلاثة الأخيرة (الرابع والخامس والسادس)، ويقتصر التقديم على الطريقة الإلكترونية عبر بوابة الوظائف الإلكترونية من هنا، ولن تقبل أى طلبات ورقية، فقط كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية، واختيار أيقونة الوظائف أعلى الصفحة الرئيسية للموقع، ثم اختيار وظائف وزارة التربية والتعليم.

قم بعد ذلك باختيار المحافظة التى سيتم تقديم على الوظائف بها، على أن تكون تلك المحافظة هى الكائن بها محل الإقامة المثبت فى بطاقة الرقم القومى، وفى خطوة لاحقة سيطلب منك إدخال بياناتك الأساسية مثل الاسم والرقم القومى، السن ومحل الإقامة ووسائل التواصل من رقم الهاتف والبريد الإلكترونى.

يتطلب منك أيضًا لإتمام التسجيل ملئ البيانات المتعلقة بالمؤهلات الدراسية والخبرات السابقة، والتى يجب أن ترفق بالمستندات الدالة عليها على أن تكون جميع الأصول أصلية ملونة وبصيغة jpg، مع ضرورة سداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة.

المستندات المطلوبة

تتمثل المستندات المطلوبة فيما يلى:

صورة شخصية حديثة، بطاقة الرقم القومى سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية، المؤهل الدراسى، الدبلوم التربوى للمؤهل، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي.