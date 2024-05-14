"كنت بوهم السيدات بجلب الحبيب وفك الأسحار".. اعترافات دجال الإسكندرية

“كنت بوهم الستات بجلب الحبيب وفك الأسحار”.. بهذه الكلمات اعترف دجال الإسكندرية أمام النيابة بارتكابه جرائم النصب والدجل على السيدات بعد إيهامهن بقدرته على حل مشاكلهن عن طريق إعداد جلسات روحانية لهن.

كنت بطلب منهن صورا وبعمل سيرش عليها قبل الجلسة

وأضاف الدجال أنه كان يستقطب ضحاياه عن طريق الهاتف ويحدد لهن جلسات روحانية ولكنه كان يطلب منهن صورا شخصية وأسمائهن بزعم أنه يعاونه جن قام بتسخيره لحل مشكلتهن قبل الجلسة ويقوم بعمل بحث عنهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويجمع معلومات شخصية عنهن ليفاجئهن بها في الجلسه بزعم أن الجن أخبره معلومات عنهم.

الجلسة بـ5 آلاف جنيه ويطلب مسك وعود فاخر

وأشار الدجال خلال التحقيقات إلى أنه كان يعقد جلسة العلاج الروحاني مع ضحاياك مقابل 5 آلاف جنيه للجلسة الواحدة ويطلب منهن جلب أنواع من المسك والعود باهظة الثمن بزعم أنها للجن التابع له.

الداخلية توضح تفاصيل القبض على المتهم

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهن بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- بعض الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).