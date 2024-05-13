عاطل يتعدى على زوجة شقيقه بآلة حادة في الخصوص

شهدت منطقة الخصوص واقعة تعدي عاطل على زوجة شقيقه بعد مشاجرة نشبت بينهما بالخصوص.

أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق المختصة، إن مشاجرة نشبت بينها وشقيق زوجها لرفضها إعطائه مفتاح سيارة زوجها.

وأضافت أن زوجها يعمل في إحدى الدول العربية واشترى سيارة لهم بالتقسيط ليعمل عليها نجلهم الكبير سائق ويتمكن من الإنفاق على دراسته، ومنذ شرائهم السيارة يحضر شقيق زوجها لآخذها والتنزه بها هو وأصدقائه وتسبب في إتلاف بعض الأشياء بداخلها وعندما رفضت إعطائه السيارة تعدى عليها بالضرب باستخدام آله حادة تصادف وجودها.

أقوال المتهم

وأقر المتهم بإرتكاب الواقعة بعد ما تعدت عليه زوجة شقيقه بالألفاظ البذيئة ورفضها السماح له بقيادة السيارة ففقد أعصابه وتعدى عليها بآلة حادة.

قرارات النيابة

وأمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

بداية الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بشرخ في الجمجمة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بينها وبين شقيق زوجها وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.