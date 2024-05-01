الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دجل وشعوذة.. "علاء" يطالب بإثبات نشوز زوجته

محكمة الأسرة - صورة
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية

لجأ زوج إلى محكمة الأسرة بالزنانيري؛ لإثبات نشوز زوجته بعد مرور ثلاثة أعوام على زواجهما.

وقال الزوج ويدعى "علاء. م" في دعواه التي حملت رقم ٥٨٧٧ لسنة ٢٠٢٤: "مراتي قلبت البيت دجل فاكرة نفسها شيخة".

 وأضاف: مر على زواجنا 3 سنوات ولم ننجب أطفالًا، ولم تلجأ لطبيب لمعرفة سبب تأخر الحمل بينما لجأت للدجالين برفقة والدتها، ورغم رفضي إلا أنها أصرت وبرغم ذلك لم تحمل ومع كثرة ترددها عليهم بدأت تتعلم وتكتسب خبرة كبيرة منهم.
 

وتابع: وفجأة أصبح بيتي ملئ بالناس سواء من الجيران أو من خارج المنطقة، كما أنها كانت تتحصل منهم على مبالغ كبيرة، ونصحتها أكثر من مرة، لكن بلا جدوى، وبدأ كلام الناس يكثر ويتداول ويتهموها بالنصب والاحتيال، فطلبت مني ترك شقة الزوجية وشراء شقة أخرى لكني رفضت وطلبت منها استرجاع أموال الناس وإيقاف تلك المهزلة لكنها رفضت لأنه أصبح مصدر رزق لها وبعد مشاكل وخلافات تركت منزل الزوجية وتوجهت لمنزل والدها وبدأت ممارسة نشاطها هناك وبعد عمل جلسات عرفية كثيرة لم أوصل معها لأي حلول ودية.

محكمة الاسرة دعوى قضائية شقة الزوجية دعوى نشوز عمليات نصب واحتيال

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