الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة كأس العالم الجديد للأندية 2023

الأهلي
الأهلي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغيير موعد إجراء قرعة، كأس العالم للأندية “2023”، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض إقامة قرعة منافسات مونديال العالم للأندية، يوم 7 سبتمبر الجاري، قبل قرر "كاف"، اليوم بتغيير موعدها.

موعد قرعة كأس العالم الجديد للأندية 2023

وبعد قرار "فيفا"، اليوم الجمعة، من المقرر إقامة موعد قرعة كأس العالم للأندية الجديد "2023"، يوم 5 سبتمبر الحالي في فندق بارك حياة بجدة.

سيتم بث القرعة مباشرة على منصات "فيفا الرقمية"، وأيضًا عبر البث المباشر للقنوات السعودية الرياضية.

وتستضيف مدينة جدة مباريات كأس العالم للأندية بمشاركة النادي الأهلي خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

الأندية المشاركة في مونديال الأندية بالسعودية "2023"

الأهلي.. بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي.. بطل دوري أبطال أوروبا.

اتحاد جدة.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المُستضيف).

أوكلاند سيتي.. دوري أبطال أوقيانوسيا.

ليون المكسيكي.. دوري أبطال الكونكاكاف.

لم يتحدد الفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

أوراوا ريدز الياباني.. بطل دوري أبطال آسيا.

ويشارك المارد الأحمر، في مونديال العالم للأندية بالسعودية، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 3/2.

ويعد هذا الظهور هو التاسع تاريخيا للأهلي في مونديال العالم للأندية والرابع على التوالي، بعد نسخ 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وضمن الأهلي، أيضًا، التواجد في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، في نظامها الجديد، بصفته بطل 2021 وحاليًا 2023.

وكانت أفضل إنجازات الفريق الأحمر، على مدار مشاركاته السابقة بمونديال العالم للأندية، الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاثة مناسبات هم 2006 و2020، و2021، كما حقق المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023:

الدور الأول 12 ديسمبر 2023

اتحاد جدة السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

الدور الثاني 15 ديسمبر 2023

الفريق أ × الفريق ب – الفريق ج × الفريق د.

نصف النهائي 18 ديسمبر 2023

ممثل أمريكا الجنوبية × الفائز من إحدى مباراتي نصف النهائي.

نصف النهائي 19 ديسمبر 2023

مانشستر سيتي الإنجليزي × الفائز من إحدى مباراتي نصف النهائي.

مباراة المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 22 ديسمبر 2023.

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