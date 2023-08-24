الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يحدد مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الستار عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وتعد السعودية هى خامس دولة عربية يخوض بها الأهلي منافسات مونديال العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، أنه تقرر إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل في فندق بارك حياة بجدة، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة.

مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023:

الدور الأول 12 ديسمبر 2023

اتحاد جدة السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

الدور الثاني 15 ديسمبر 2023

الفريق أ × الفريق ب – الفريق ج × الفريق د.

نصف النهائي 18 ديسمبر 2023

ممثل أمريكا الجنوبية × الفائز من أحد مباراتي نصف النهائي.

مانشستر سيتي الإنجليزي × الفائز من أحد مباراتي نصف النهائي.

مباراة المركز الثالث والنهائي 22 ديسمبر 2023.

ويشارك الأهلي في مونديال العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023.

بذلك يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وضمن الأهلي، أيضا التواجد في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، في نظامها الجديد، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

المشاركين في كأس العالم للأندية 2023 حتى الآن

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي.

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا.

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا.

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا.

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2024 وتوقيت انطلاق البطولة

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