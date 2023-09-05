الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء القرعة.. مواعيد مباريات مونديال كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أصبح البحث عن مواعيد مباريات  كأس العالم للأندية 2023، والمزمع إقامته بالسعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، هو الأكثر تداولا على محركات جوجل الآن.

مباريات مونديال كأس العالم للأندية 2023

ويأتي ذلك، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جيانى إنفانتينو، ظهر اليوم الثلاثاء، نتيجة قرعة مونديال  كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وليس ذلك فقط، هناك أيضا تواجد النادي الأهلي في المونديال العالمي، وهو ما يعطيه قيمة فنية أكبر، ويرفع من نسب مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية.

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حسام غالى ممثلًا للأهلى فى قرعة كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات مونديال كأس العالم للأندية 2023

12 ديسمبر 2023 الدور الأول

اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

15 ديسمبر 2023 الدور الثاني

الأهلي يواجه الفائز من (اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي).

كلوب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.

18 ديسمبر 2023 مواجهة نصف النهائي الأولى

الأهلي في حالة تأهله يواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.

19 ديسمبر 2023 مواجهة نصف النهائي الثانية

مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

مباراة المركز الثالث والرابع

يوم 22 ديسمبر 2023، يعقبه المباراة النهائية من البطولة في نفس اليوم أيضا.

نظام كأس العالم للأندية 2023

وتعد النسخة الحالية من  مونديال الأندية 2023، هي الأخيرة بالنظام القديم، بعد قرار "فيفا"، بتغيير نظام البطولة اعتبارا من نسخة 2025، والتي ستشهد مشاركة 32 ناد، مقسمة لـ12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة المقبلة من كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، خلال شهري يونيو ويوليو 2025، حيث ستقام كل 4 سنوات، مثله مثل كأس العالم للمنتخبات.

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