قرعة كأس العالم للأندية 2023.. الأهلي ينتظر اتحاد جدة ويبتعد عن مانشستر سيتي

أقيمت اليوم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها مدينة جدة السعودية في الفترة بين 12 و20 ديسمبر المقبل.



وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالنظام الحالي للمرة الأخيرة قبل أن تقام بمشاركة 32 فريقًا بداية من عام 2025.

ويخوض الفريق المضيف للبطولة المباراة الافتتاحية أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، وتحدد القرعة الخصم الذي سيواجه الفائز من هذه المباراة والذي يكون بين 3 فرق وهي بطل إفريقيأ، وبطل آسيا، وبطل الكونكاكاف.

قرعة كأس العالم للأندية 2023



وجاءت القرعة على النحو الآتي:

الأهلي ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيونلندي، وفي حالة فوزه بهذه المباراة سيواجه بطل كوبا ليبارتادوريس.

بينما سيواجه ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني والفائز بينهما يواجه فريق مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

وتأهلت أندية الأهلي المصري "بطل إفريقيا"، أوراوا ريدز الياباني "بطل آسيا"، ليون المكسيكي"بطل الكونكاكاف"، مانشستر سيتي الانجليزي "بطل أوروبا"، ولم يتحدد بعد بطل كوبا ليبارتادوريس.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن جدول مواعيد المباريات، في وقت لاحق مساء اليوم عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

النظام الجديد لكأس العالم للأندية

تقسم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامه الحديث على النحو الآتي: 12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، وتقام البطولة بين يونيو ويوليو 2025، وتقام البطولة بنظامها الحديث كل 4 سنوات.