كهربا يقود الهجوم: تشكيل الأهلى أمام NK Aluminiji

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض المواجهة الودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

موعد مباراة الأهلي و N K Aluminiji

أما عن موعد مباراة الأهلي وNK Aluminiji والقنوات الناقلة، فانطلقت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جراتس بالنمسا.

المباراة لن تُنقل تليفزيونيًا على قناة نادي الأهلي أو أي قناة أخرى، بقرار من المدرب مارسيل كولر.

تشكيل الأهلي أمام N K Aluminiji

ويقود هجوم الأهلي في مباراة اليوم، محمود عبدالمنعم كهربا، فيما يلعب كريم نيدفيد العائد من الإعارة، أساسيًا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام NK Aluminiji كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

وتأتي المباراة الودية لفريق الأهلي أمام «NK Aluminiji»، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة، بدنيًّا وفنيًّا، قبل ختام معسكر الإعداد.