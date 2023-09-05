الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"عارف النتيجة من دلوقتى".. حسام غالى يعلق على المباراة المحتملة بين الأهلى واتحاد جدة

حسام غالي
حسام غالي

علق حسام غالي، نجم الأهلي السابق وعضو لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، على نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات مونديال الأندية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

أول تعليق من حسام غالي على نتيجة قرعة مونديال الأندية 

وقال "غالي"، في تصريحات تليفزيونية عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية، عقب الانتهاء من مراسم قرعة مونديال الأندية: "النادي الأهلي يعلم جيدًا حجم الصفقات واللاعبين المميزين، الذين جلبهم فريق اتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023".

وأضاف نجم القلعة الحمراء السابق: "أنا متخيل نتيجة المباراة من دلوقتي، أحب أطمئن جماهير الأهلي بأن الفريق سيظهر بمستوى جيد خلال منافسات مونديال الأندية ومواجهة اتحاد جدة السعودي".

تجدر الإشارة إلى أن قرعة منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت ظهر اليوم، أسفرت عن انتظار الأهلي الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي في الدور ربع النهائي.

وفي حالة فوزه بهذه المباراة سيواجه بطل كوبا ليبارتادوريس في الدور نصف النهائي من المحافل العالمي، بينما سيواجه ليون المكسيكي فريق أوراوا ريدز الياباني، والفائز بينهما يواجه فريق مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

وتشارك في مونديال الأندية 7 فرق من قارات مختلفة، وهى الأهلي "بطل إفريقيا"، واتحاد جدة السعودي "البلد المستضيف للحدث العالمي"، وأوراوا ريدز الياباني "بطل آسيا"، وليون المكسيكي "بطل الكونكاكاف"، ومانشستر سيتي الإنجليزي "بطل أوروبا"، وأوكلاند سيتي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"، ولم يتحدد بعد بطل كوبا ليبارتادوريس.

وتعد النسخة الحالية من مونديال الأندية هي الأخيرة بالنظام القديم للبطولة، قبل تغيير نظامها من قبل "فيفا" في نسخة 2024 المقبلة، وذلك بمشاركة 12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، وتقام البطولة بين يونيو ويوليو 2025، وتقام البطولة بنظامها الحديث كل 4 سنوات.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن جدول مواعيد المباريات، في وقت لاحق مساء اليوم عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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