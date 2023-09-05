الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن مواعيد مباريات النادي الأهلي، بكأس العالم للأندية "2023"، هو الأكثر تداولا لجماهير الأهلي، بكثافة شديدة على محركات جوجل الآن.

بطولة كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر انطلاق منافسات مونديال كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل 2023.

ويأتي ذلك، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جيانى انفانتينو، اليوم، الثلاثاء، نتيجة قرعة مونديال العالم للأندية بالسعودية.

وهناك أيضا، النتائج المميزة للمارد الأحمر، خلال النسخ الـ4 الماضية من دوري أبطال إفريقيا، والتي استطاع الأهلي من خلاله، الوصول للنهائيات في 3 مرات، محققا اللقب في 3 مناسبات.

الأولى كانت في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك، عام 2020، والفوز بهدفين مقابل هدف، منهم هدف محمد مجدي أفشة "القاضية ممكن".

والثانية على حساب كايزر تشفيز الجنوب إفريقي بنتيجة 3/0، في نسخة 2021.

أما الثالثة، كانت على حساب الوداد المغربي، نسخة الموسم الماضي 2023، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2)، بعد قرار "كاف"، عودة المباراة النهائية من مواجهتين مرة آخرى.

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مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

ويستهل المارد الأحمر ظهوره التاسع بمونديال الأندية، أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور ربع النهائي.

وفي حالة تخطي الأهلي، عقبة الفريق السعودي أو بطل نيوزيلندا، سينتظر في نصف النهائي بطل أمريكا الذي لم يتحدد بعد.

مواعيد مباريات مونديال العالم بالسعودية 2023

وتنطلق مباريات كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر المقبل، بإقامة مباراة الدور الأول والافتتاحية من البطولة، والتي تجمع بين اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

بينما تقام مواجهة الدور الثاني، في الخامس عشر من الشهر ذاته، وستجمع مع الفائز من  (اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي).

مواعيد مباراتي نصف نهائي مونديال الأندية

وتقام مباراتي نصف نهائي مونديال الأندية على مدار يومين متتاليين.

18 ديسمبر 2023 

 ستكون بين الأهلي في حالة تأهله، يواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.

19 ديسمبر 2023

مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

مباراة المركز الثالث والرابع والنهائي

وتقام المباراتين يوم 22 ديسمبر 2023، في نفس اليوم.

وتعد النسخة الحالية من مونديال الأندية 2023، هي الأخيرة بالنظام القديم، بعد قرار "فيفا"، بتغيير نظام البطولة اعتبارا من نسخة 2025، والتي ستشهد مشاركة 32 ناد، مقسمة لـ12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة المقبلة بمونديال الأندية، خلال شهري يونيو ويوليو 2025، حيث ستقام كل 4 سنوات، مثله مثل كأس العالم للمنتخبات.

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