بعثة الأهلى تغادر النمسا بعد ختام معسكر الإعداد قبل الموسم الجديد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مطار النمسا في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد اليوم الأربعاء.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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خالد بيبو يشيد بمعسكر النمسا

وأشاد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.

قال بيبو إن المعسكر الذي أقيم في النمسا نجح في تحقيق أهدافه بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، والذي كان يسعى من خلاله لتجهيز كل اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن اللاعبين ظهروا في حالة تركيز شديدة، والتزام كامل طوال فترة المعسكر، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي عليهم في الموسم الجديد.

واختتم الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا، بأداء آخر تدريباته الجماعية صباح اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أخيرة أمام طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، قبل السفر يوم الثلاثاء إلى مدينة الطائف السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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