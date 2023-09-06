الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلى

بيرسي تاو
بيرسي تاو

فند بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، الشائعات التي حاوطت مستقبله مع الفريق، وربطته بالانتقال لعدة فرق خلال الميركاتو الصيفي.

وربطت تقارير صحفية، تاو، بالعودة مجددًا لـ ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، إضافة لعدد من الفرق الأوروبية مثل بيرنلي الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي.

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بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

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موقف الأهلى من تجديد عقد بيرسى تاو

وقال بيرسي تاو في تصريحات للصحفيين على هامش مران جنوب إفريقيا استعدادًا لفترة التوقف الدولية:"أنا سعيد لأن أحظى بشعور أنني جيد مجددًا، لقد حظيت بوقت صعب مع الإصابات، ولكنني آمل أن ذلك من الماضي الآن، وهذا ما يمكنني السير عليه".

وأضاف: "الشائعات جزء من لعبة كرة القدم، وهي لا شيء بالنسبة لي، لم تكن هناك مشكلة لي أبدًا، أعني أن الشائعات دائمًا تواجدت هناك وأنا لست جديد على كرة القدم، لذا أنا أتفهم".

ويرتبط تاو بعقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل 2023-2024، حيث تأمل “القلعة الحمراء” في تجديد عقد اللاعب الذي برز بشكل جيد الموسم الماضي، مسجلًا 10 أهداف إضافة لصناعته 7 آخرين.

"تاو" لعب مع أندرلخت في موسم 2020/2021 معارًا من صفوف برايتون وشارك هذا الموسم مع كومباني بـ14 لقاء وسجل 4 أهداف وكان من هدافي الفريق.

وكان تاو انتقل للدوري الإنجليزي لأول مرة في صيف 2018 قادمًا من مامليودي صن داونز الجنوب إفريقي.

تاو قدم موسمًا مميزًا للغاية مع الأهلي وحصد 4 بطولات مع الأهلي هذا الموسم كان آخرها دوري أبطال إفريقيا.

ولعب تاو مع الأهلي الموسم الماضي 40 مباراة في جميع المسابقات، مسجلًا 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

وكان تاو انتقل للأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون ألبيون الإنجليزي، ولعب مع الأهلي 74 لقاء وسجل 18 وصنع 13 أخرى..

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