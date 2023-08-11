الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف الأهلى من تجديد عقد بيرسى تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

شهدت الساعات القليلة الماضية، أنباء تشير إلى وجود نية من جانب النادي الأهلي لفتح ملف التفاوض مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح المارد الأحمر.

 

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في يونيو 2025، وليس ما يتردد بشأن انتهاء عقده العام المقبل.

 

ولا يستعجل الأهلي في تجديد عقد بيرسي تاو خاصةً أنه متبقي موسمين بعقده الحالي داخل القلعة الحمراء.

 

ويستأنف الأهلي تدريباته يوم 24 أغسطس الجاري عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 21 يومًا بعد انتهاء موسم 2022-2023.

 

ويدخل الأهلي معسكر مغلق في النمسا خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو الاهلى تجديد عقد بيرسي تاو الدورى المصرى

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