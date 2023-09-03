بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

غادر بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، معسكر الفريق الحالي المقام في النمسا؛ من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بيرسي تاو للقائمة النهائية، خلال فترة التوقف الدولي.

بيرسي تاو يقود هجوم جنوب إفريقيا أمام ناميبيا والكونغو الديمقراطية

تواجد بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب إفريقيا الذي سيخوض مباراتين وديتين أمام ناميبيا والكونغو الديمقراطية يومي 9 و12 سبتمبر الجاري.

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الأهلي يواجه برافو السلوفيني وديًا في معسكر النمسا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته في معسكر الإعداد بالنمسا والذي يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية ضد فريق برافو بطل سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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تدريبات تكتيكية في مران الأهلي المسائي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه المسائي، اليوم الأحد، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وبدأ المران بالجزء البدني الذي يركز عليه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث خاض اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة أندريس أندويا، مخطط الأحمال.



قام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، من أجل أداء بعض التدريبات بالكرة، وشهدت التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية.

وينتظم الفريق في معسكر إعداد في دولة النمسا، يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.