«تاو» يزين قائمة منتخب جنوب إفريقيا النهائية لأجندة سبتمبر الدولية

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، استدعاء بيرسي تاو، جناح الأهلي، لقائمة فريقه النهائية، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

موعد مباراتي ناميبيا والكونغو الديمقراطية خلال التوقف الدولي

ومن المقرر أن يواجه منتخب البافانا بافانا “جنوب إفريقيا”، نظيره ناميبيا والكونغو الديمقراطية، يومي 9 و12 سبتمبر المقبلين على الترتيب.

«تاو» يزين قائمة منتخب جنوب إفريقيا النهائية للأجندة سبتمبر

وكان بيرسي تاو، ضمن قائمة منتخب جنوب إفريقيا الأولية، والتي أعلن عنه هوجو بروس، قبل عدة أيام، لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، والتي ضمت 36 لاعبا، حيث تم تقليصه اليوم لـ23 فقط.

وتأتي المواجهة، ضمن استعدادات منتخب البافانا بافانا، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المزمع إقامته بـ"كوت ديفوار" خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين 2024.

ويتربع منتخب جنوب إفريقيا، على قمة مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، يليه منتخب المغرب برصيد 6 نقاط، من انتصارين وهزيمة، وأخيرًا منتخب ليبيريا بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين ليودع التصفيات نهائيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن بيرسي تاو صاحب (29 عاما) بدأ مشواره مع منتخب جنوب إفريقيا في عام 2015، حيث شارك في 39 مباراة بقميص "البافانا بافانا"، استطاع من خلالها تسجيل 13 هدفا وصنع 5 أخرى.

وفي سياق مختلف، قام خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بمحاولات مكثفة مع مسئولي منتخبات جنوب إفريقيا وتونس ومالي للتنسيق حول وصول المحترفين الأجانب، أليو ديانج وبيرسى تاو ومعلول ومحمد الضاوي كريستو إلى السعودية يوم 13 سبتمبر على أقصي تقدير، للحاق بالبعثة الحمراء هناك، قبل 48 ساعة فقط من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالطائف، على لقب كأس السوبر الإفريقي، والمقرر له منتصف الشهر ذاته.