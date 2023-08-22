الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تاو يزين قائمة منتخب جنوب إفريقيا لأجندة سبتمبر الدولية

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، قائمة فريقه الأولية، لفترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب “البافانا البافانا أو الأولاد”  تواجد بيرسي تاو جناح الأهلي.

وشارك تاو في 36 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده “جنوب إفريقيا”، استطاع من خلالها تسجيل 13 هدف وصنع 5 آخرين.

قائمة منتخب جنوب إفريقيا للاجندة سبتمبر الدولية 

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا، مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر المقبل، ضد كل من ناميبيا والكونغو الديمقراطية.

وضمن منتخب جنوب إفريقيا الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل 2024.

ويتربع منتخب جنوب إفريقيا، على قمة مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، يليه منتخب المغرب برصيد 6 نقاط، من انتصارين وهزيمة، وأخيرًا منتخب ليبيريا بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين ليودع التصفيات نهائيًا.

هوجو بروس منتخب جنوب إفريقيا بيرسى تاو فترة التوقف الدولي تاو أجندة سبتمبر الدولية

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