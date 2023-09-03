ضمن برنامج الإعداد.. الأهلي يختتم مرانه الصباحي في معسكر النمسا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الصباحي اليوم الأحد، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية، بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وفي الفقرة الثانية تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، وخصص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية، والضربات الثابتة.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في معسكر إعداد بدولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري؛ وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

خالد بيبو: معسكر النمسا يشهد حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين

خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكد على أن الأمور داخل معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا في النمسا، تسير بشكل طيب للغاية.

وأوضح بيبو، أن المعسكر شهد حماسًا كبيرًا من كل اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود حالة شديدة من التركيز ظهرت بوضوح على كافة عناصر الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي أن السمة الواضحة على لاعبي الأهلي خلال المعسكر الحالي، هي روح التحدي والإصرار، ورغبة الجميع في إثبات جدارتهم، من أجل مواصلة مسيرة الألقاب، والاستمرار في التربع على عرش الكرة الإفريقية.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.