الأهلي يتربع على قائمة أفضل الفرق الإفريقية خلال 2023

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تربعه على قائمة الفرق الأفضل إفريقيا داخل الأميرة السمراء لعام 2023.

ويأتي ذلك، بعد النتائجة المميزة للمارد الأحمر، داخل أدغال إفريقيا، على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت تتوج الفريق بثلاثة ألقاب لـ"دوري أبطال إفريقيا"، أعوام "2020"، في نهائي القرن والفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف "قاضية مجدي أفشه"، جناح الأهلي.

وفي نسخة 2021، حافظ المارد الأحمر على لقبه للعام الثاني على التوالي، على حساب كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي بنتيجة 3-0، وأخيرا في النسخة الماضية 2023، والفوز على الوداد المغربي بمجموع المواجهتين 3/2، بعدما قرر الكاف العودة مجددا لنظام الذهاب والإياب في المباراة النهائية من المسابقة القارية.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 لقبا، كما يمتلك الرقم القياسي أيضا في عدد مرات التتويج بالسوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب.

ووفقا لما ذكره موقع “footballdatabase” العالمي والمختص بالإحصائيات وأرقام الفرق الكروية عالميا، فإن النادي الأهلي يتربع على المركز الأول داخل قارة إفريقيا، برصيد 1703 نقاط، متفوقا على صن داونز الجنوب أفريقي صاحب المركز الثاني برصيد 1665 نقطة، يليهما الوداد المغربي فى المركز الثالث بـ1624 نقطة.

واستطاع المارد الأحمر تحقيق موسم تاريخي واستثنائي الموسم الماضي، بعدما حقق 5 ألقاب مختلفة ما بين محلية وقارية، وهى لقبا السوبر المصري، وذلك عبر بوابة ناديي الزمالك وبيراميدز.

كما نجح الأهلي في خطف لقب كأس مصر نسخة 2021/2022، على حساب بيراميدز، في مباراة مثيرة كان عنوانها «ريمونتادا قاتلة للأحمر» بنتيجة 2/1 تقوده للبطولة.

وأخيرا، تمكن أيضا المارد الأحمر، من استعادة درع الدوري الممتاز مجددا، من أنياب غريمه التقليدي "الزمالك"، الذي حصد اللقب في الموسمين الماضيين 2020/2021 و2021/2022".

قائمة الفرق الأفضل إفريقيا خلال عام 2023

1- الأهلى المصري -1703 نقاط.

2- صن داونز الجنوب أفريقي-1665 نقطة.

3-الوداد المغربي- 1624 نقطة.

4- مازيمبي الكونغولي-1585 نقطة.

5- الترجي التونسي-1556نقطة.

6-بيراميدز المصري-1546 نقطة.

7-شباب بلوزداد الجزائري-1538 نقطة.

8-الزمالك المصري-1534 نقطة.

9-النجم الساحلى التونسي-1532 نقطة.

10- الهلال السودانى-1529 نقطة.