الأهلي يتواصل مع منتخبات جنوب إفريقيا ومالي وتونس لتحديد موعد وصول اللاعبين قبل السوبر الإفريقي

محاولات مكثفة يجريها خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مع منتخبات جنوب إفريقيا وتونس ومالي للتنسيق حول وصول أليو ديانج وبيرسى تاو ومعلول ومحمد الضاوي كريستو إلى السعودية يوم 13 سبتمبر على أقصي تقدير للحاق بالبعثة الحمراء هناك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة اتحاد العاصمة بالطائف.

وكشف مصدر مسئول أن مدير الكرة بالقلعة الحمراء يحاول إنهاء أزمة اللاعبين الدوليين بالتواصل مع محمد غرابة مدير المنتخب خاصة أن مواجهتي المنتخب أمام إثيوبيا في آخر جولات التصفيات القارية ثم تونس وديا ليستا مؤثرتين بينما الأهلي يواجه اتحاد العاصمة علي لقب السوبر الإفريقي.

وأشار المصدر إلي أن خالد بيبو خلال اتصالاته الهاتفية أكد أن مباراة إثيوبيا ليست صعبة أو تحديد الموقف للفراعنة خاصة أن المنتخب الوطني تأهل فعليا إلي أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار بجانب أن مواجهة تونس ودية في المقام الأول.

فحص طبي لثنائي الأهلي تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك

وكان أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتوجهان غدا الأربعاء إلى أحد المراكز الطبية لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق.

وسيخضع أكرم توفيق وكريم فؤاد للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما، بعدما خضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي، وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وأجرى كريم فؤاد وأكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك، وسيقوم اللاعبان بالتوجه للطبيب مرة أخرى لإجراء عدة فحوصات طبية، والحصول على موافقته من أجل المشاركة في المباريات بعدما شارك الثنائي تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من أمس الإثنين 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.