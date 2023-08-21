الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيبو يجهّز تقريرًا للخطيب ورضا سليم يستعد لتصوير إعلانات الرعاية

رضا سليم
رضا سليم

يعود خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، إلى القاهرة، اليوم، قادمًا من النمسا، بعد أن أتمّ الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر الذي ينطلق 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويقدم بيبو تقريرًا مفصّلاً لكل من محمود الخطيب رئيس النادي، المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني، الذي سيعود غدًا من مسقط رأسه بهدف دراسة كل الأمور، خاصة بعد الاتفاق على كل المباريات الودية التي تحدد لها 2 و5 سبتمبر المقبل.

ورافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الكرة خلال الـ48 ساعة التي قضاها في النمسا وقام بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وجميع الأمور المتعلقة بالمعسكر وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر أن يرافق بعثة الأهلي في معسكر النمسا محمود الخطيب، رئيس النادي بهدف توفير أكبر قدر من الاستقرار، كما أنه يسعي لدعم خالد بيبو مدير الكرة في مهمته الجديدة.

في المقابل، يستعد المغربي رضا سليم الوافد الجديد للقلعة الحمراء قادمًا من الجيش المغربي خلال "الميركاتو الصيفي" الجاري لتصوير أحد الإعلانات للرعاة بناءً علي الاتفاق المسبق قبل التعاقد معه.

وكشف مصدر مسؤول عن أن حضور رضا سليم قبل الميعاد المتفق عليه من قبل مدير الكرة للانتظام في التدريبات الجماعية قبل السفر إلى النمسا من أجل تصوير الإعلان.

أضاف المصدر أن استخراج التأشيرة الخاصة بالسفر إلى النمسا من ضمن الأسباب، وأيضًا السبب الثالث بدء برنامج تأهيلى مكثف بناء على رؤية السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى.

وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق على استقبال رضا سليم  بفندق الإقامة قبل أن يصطحبه لمقر النادى بالجزيرة من أجل عقد جلسة مع الكابتن خالد بيبو.

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