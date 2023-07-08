تقرير: بيرنلي مهتم بالتعاقد مع بيرسي تاو بطلب من كومباني

أوضحت تقارير صحفية اهتمام نادي بيرنلي بضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح النادي الأهلي هذا الصيف.

وقال موقع “thesouthafrican” الجنوب إفريقي، أن نادي بيرنلي الصاعد حديثًا للبريميرليج أبدى اهتمامه بضم تاو هذا الصيف.

وأكمل التقرير أن فينسنت كومباني مدرب النادي الإنجليزي من أشد المعجبين بنجم الأهلي ويعرف قدراته جيدا بعدما تولى تدريبا سابقا في أندرلخت.

“تاو” لعب مع أندرخلت في موسم 2020-2021 معارًا من صفوف برايتون وشارك هذا الموسم مع كومباني بـ 14 لقاء وسجل 4 أهداف وكان من هدافي الفريق.

وكان تاو انتقل للدوري الإنجليزي لأول مرة في صيف 2018 قادمًا من مامليودي صن داونز الجنوب إفريقي.

تاو يقدم موسمًا مميزًا للغاية مع الأهلي وحصد 4 بطولات مع الأهلي هذا الموسم كان آخرها دوري أبطال إفريقيا.

ولعب تاو مع الأهلي هذا الموسم 34 لقاء في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 5.

وكان تاو انتقل للأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون ألبيون الإنجليزي، ولعب مع الأهلي 64 لقاء وسجل 16 وصنع 11.