الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم.. واستبعاد السولية وكريم فؤاد من السوبر الإفريقي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تعود بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المعسكر الذي أقيم في النمسا بعد مواجهة اNK Aluminiji السلوفيني ودياً، استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف التدريبات السبت المقبل، قبل السفر إلى السعودية، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

ويخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم في النمسا، قبل التوجه إلى المطار لبدء رحلة العودة إلى القاهرة، وحقق الفوز على نظيره NK Aluminiji السلوفيني، بنتيجة 3 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على هامش معسكر الإعداد بالنمسا.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي، الأهلي استقبل السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا، الذي حرص على حضور المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول أمام الفريق السلوفيني. 

 من جهته؛ استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الثنائي عمرو السولية وكريم فؤاد من حساباته الفنية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

وكشف مصدر، أن تامر أبو العنين رئيس الجهاز الطبي قدم تقريره إلي كولر بشأن موقف اللاعبان من المشاركة في السوبر

وأضاف المصدر، أن طبيب الأهلي أكد أن “السولية” يحتاج إلى أسبوعين آخرين للتعافى من إصابة المزق بالعضلة الخلفية، بينما يحتاج كريم فؤاد إلى فترة أكبر للدخول في التدريبات الجماعية الكاملة؛ نظرًا لغيابه 10 أشهر بسبب إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وأشار إلى أن المدير الفني أعلن أن عمرو السولية وكريم فؤاد خارج الحسابات الفنية في مواجهة السوبر الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر في السعودية على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.

الاهلى كولر معسكر النمسا محمود الخطيب السفير محمد الملا

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