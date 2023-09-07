منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة مدافع ريال بيتيس

اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي، من حسم صفقة لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس الإسباني الحالي، قبل ساعات قليلة للغاية على غلق باب القيد، منتصف الليلة، الخميس.

ويسعى مسئولو الفريق السعودي إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات ومحترفين أجانب على أعلى مستوى، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية "2023".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مونديال العالم للأندية "2023، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

الكشف الطبي يحسم مصير صفقة لويز فيليبي لاتحاد جدة

وذكر الصحفي المعني بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية على منصة "X" حاليا، "تويتر" سابقًا: "صفقة فيليبي أصبحت على وشك الحسم لصالح فريق اتحاد جدة".

وأضاف: "الصفقة ستتم مقابل 22 مليون يورو، بجانب ثلاثة ملايين يورو إضافات، لاسيما أن اللاعب كان يخضع للكشف الطبي أمس الأربعاء".

وأشار إلى أن اللاعب سيستكمل باقي فحوصاته الطبية اليوم الخميس، وفي حالة اجتيازه الكشف، ربما يعلن اتحاد جدة عن الصفقة بشكل رسمي".

يذكر أن اتحاد جدة السعودي، قد نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية “2023”، في إبرام ثمان صفقات.

ويزين النجم الفرنسي الدولي كريما بنزيما خريطة تعاقدات اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي 2023، قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، يليها مواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي فيليبي جوتا، وعبد الله المعيوف، وسلطان الفرحان، وصالح العمري، وحسن كادش.

ويذكر أن نادي اتحاد جدة، سيخوض مونديال العالم للأندية، باعتباره حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الماضي “2022/2023”.

ويستهل العميد مبارياته خلال منافسات كأس العالم، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية للمونديال يوم 12 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الدور الأول للحدث العالمي.

وفي حالة تخطي بطل نيوزيلندا، سيواجه الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي.