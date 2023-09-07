بعثة الأهلى تعود إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر ، xc,,

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر إعداد الفريق، الذي أقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من النمسا

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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اتحاد جدة في طريق الأهلي بمونديال الأندية

وكانت قرعة كأس العالم للأندية التي أجريت في مدينة جدة السعودية، قد أسفرت عن خوض الأهلي مباراة الدور ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي التي ستقام في الدور التمهيدي من البطولة.

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