الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأكد غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد عن الأهلى فى السوبر الأفريقى

عودة بعثة الأهلي
عودة بعثة الأهلي بعد انتهاء معسكر النمسا

تأكد غياب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

 

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري، مساء الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري، بمدينة الطائف السعودية.

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تأجيل مشاركتهما في المباريات

طلب كريستيان فينك، الخبير النمساوي، الذي أجرى عملية الرباط الصليبي للثنائي، انتظامهما في المران الجماعي بشكل تدريجي قبل أن يتم الدفع بهما في المباريات الرسمية.

 

ولم يتمكن أكرم توفيق وكريم فؤاد من المشاركة في مباراة الفريق أمام ألوميني السلوفيني التي أقيمت يوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف بسبب عدم جاهزيتهما الفنية.

 

عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

عادت بعثة الفريق الأول إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر الإعداد الذي أقيم في النمسا في الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.

 

وشهد المعسكر خوض الفريق مباراة ودية واحدة فقط ضد ألوميني السلوفيني.

 

ووضع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، برنامجًا قويًا للاعبين خلال المعسكر قد تم تنفيذه من أجل الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية اللازمة قبل انطلاق الموسم.

 

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راحة 48 ساعة وودية قبل السفر إلى السعودية

منح مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة مساء الأربعاء.

 

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية السبت المقبل، على أن يخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم الأثنين المقبل.

 

وتسافر بعثة الفريق إلى السعودية يوم الثلاثاء، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر في مباراة السوبر الأفريقي.

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