الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يُشارك إمام عاشور مع الأهلى فى مباراة السوبر الإفريقى؟

أمام عاشور
أمام عاشور

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي، النقاب حول موقف إمام عاشور، الوافد الجديد من ميتلاند الدنماركي، من مباراة السوبر الإفريقي، المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في السعودية.

وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني سوف يحدد موقف اللاعب من المشاركة، لا سيما في ظل جاهزيته من الناحية الطبية، وعدم وجود أي عائق أمام اللاعب.

وأضاف أن إمام عاشور جاهز للمشاركة في المباريات وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن كولر تسلم تقريرًا شاملًا عن الإصابة الخاصة باللاعب ومدى استجابته للعلاج وقدرته على اللعب بدون أي مشاكل طبية.

ولفت إلى أن كولر سوف يحسم قراره الفني بناءً على مستوى إمام عاشور في التدريبات القادمة مع الفريق، وقدرته على منافسة زملائه في نفس مركزه، والتي سوف تحسم موقفه من المشاركة في السوبر الإفريقي.

هذا وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الذي أقيم خلال الفترة الماضية بالنمسا.

ويستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته الجماعية السبت المقبل، بعدما قرر كولر منح اللاعبين راحة لمدة يومين لالتقاط الأنفاس، بعد معسكر النمسا الخارجي.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام تخللته مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.

كولر محمود الخطيب تامر أبوالعنين إمام عاشور طبيب الأهلى

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