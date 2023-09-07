الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة الأهلى ترصد 300 ألف دولار لتطوير التتش بعد طلب كولر

كولر
كولر

وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على طلب شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي بشأن تقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لتطوير أرضية وغرف ملعب مختار التتش.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة القلعة الحمراء رصدت مبلغ 300 ألف دولار لتطوير استاد مختار التتش بناءً على طلب كولر من أجل الحفاظ على اللاعبين بعد الحصول على أحدث الأجهزة الحديثة وأرضية الملعب.

وأضاف المصدر أن الأهلي اتفق مع شركة إنجليزية من أجل تغيير أرضية ملعب التتش الخاص بتدريبات الفريق مقابل 300 ألف دولار.

وكان نادى الأهلى قد قام بعمل صيانة مبدئية لأرضية التتش على مرحلتين لكن الأمر النهائى والتطوير الكامل سيكون فى الفترة التى تم تحديدها خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من النمسا

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عادت إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر إعداد الفريق، الذي أُقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

استاد مختار التتش محمود الخطيب كولر أرضية الملعب معسكر النمسا

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