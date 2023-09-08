الأهلي يستأنف تدريباته غدا.. وكولر يراقب الدوليين مع منتخباتهم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر الموافق مساء يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يومي الخميس والجمعة وذلك بعد انتهاء معسكر الفريق بالنمسا الذي أقيم استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

ويخضع ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، للفحص الطبي على هامش مران فريقه غدا السبت لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في حسابات الجهاز الفني لمباراة السوبر الأفريقي.

يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد عضلي أبعدته عن المشاركة الودية أمام الفريق السلوفيني على هامش معسكر الإعداد في النمسا.

وينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا بناء على توصية تامر أبو العنين، رئيس الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة وتحديد موقفه من التواجد في مباراة السوبر الأفريقي.

كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخبات

في المقابل، قرر مارسيل كولر متابعة لاعبى الفريق الأحمر الدوليين خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة أثيوبيا المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

كما يتابع كولرلاعبى الأهلى المحترفين أمثال علي معلول محمد كريستو الضاوي وأليوديانج وبيرسي تاو مع منتخبات بلادهم بالجولة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 للوقوف على حالتهم البدنية والفنية قبل مواجهة السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

كان المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.