الأهلى يحدد موعدًا لحسم تجديد معلول.. وكولر يفرض السرية على صفقة المهاجم الجديد

استقرت إدارة الكرة بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على زيادة المقابل المادي في عقد المحترف التونسي علي معلول الظهير الأيسر، خلال التفاوض معه لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي قررت رفع قيمة عقد المحترف التونسي إلى مليون و500 ألف دولار بدلا من مليون و300 ألف دولار، بعد الاتفاق معه على خطوة إضافة موسم جديد في عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن ارتفاع سعر الدولار أحد أسباب عدم زيادته إلى 2 مليون دولار مثلما تردد في الآونة الأخيرة، خاصة أنه التجديد الأخير للمحترف التونسي قبل اعتزاله الكرة.

وأشار المصدر إلى أن الجلوس مع معلول لإنهاء تجديد عقده، سيكون عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والمقرر لها مساء يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية.

كولر يستقر على المهاجم الذي يرغب في التعاقد معه

في المقابل كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي النقاب حول أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، استقر على المهاجم الذي يرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يرافق المهاجم الجديد بعثة الفريق خلال مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وأوضح المصدر أن المهاجم الذي تم الاستقرار عليه إفريقي الجنسية ويلعب في أحد الدوريات الأوروبية، وهناك تكتم شديد علي اسم اللاعب ولا يعلمه سوي محمود الخطيب رئيس النادي والمدير الفني والمهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة، ومن ثم كان هناك نطاق من السرية حول كافة المفاوضات.

بيبو: حازم إمام وغرابة أخطرانا بعودة رباعي الأهلي بعد لقاء إثيوبيا

وكان خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي قال إن هناك اتصالات عديدة جرت خلال الفترة الماضية مع الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب، وكلاهما أكد أن لاعبي الأهلي الأربعة محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية سوف يغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وذلك وفقًا لاتفاقهما مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ولا توجد مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريق الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع.