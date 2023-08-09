الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتفاوض مع معلول لتمديد عقده بتوصية من كولر

معلول
معلول

استقرت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى المشرف على الفريق الأول، على فتح ملف تمديد عقد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء لموسم آخر إضافى خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول عن أن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أوصى إدارة الكرة بضرورة تمديد عقد «معلول» لموسم آخر بعد المستوى الفنى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب ودوره المؤثر فى حصد الفريق البطولات الخمس التى حققها مؤخرًا.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة كلفت الثنائى خالد بيبو، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، بالتحرك مبكرًا لتنفيذ خطة الإبقاء على الظهير الأيسر بعد انتهاء فترة الراحة الحالية التى حصل عليها الفريق حتى يوم ٢٣ أغسطس الجارى.

وأشار إلى أن أمير توفيق تحدث مع «معلول» فى الأمر، والذى بدوره رحب بالاستمرار مع القلعة الحمراء، لكنه طلب تأجيل الحديث فى التفاصيل لما بعد العودة من فترة الإجازة التى يقضيها مع أسرته فى مسقط رأسه بتونس ومشاورة وكيل أعماله للوصول إلى أفضل عرض، خاصة أنه يرغب فى إنهاء مشواره داخل القلعة الحمراء مع بلوغه سن الـ٣٣ عامًا.

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