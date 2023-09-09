زيزو ومرموش ومصطفى محمد بالعلامة الكاملة فى تأهل مصر لأمم إفريقيا 2024

شارك مدربان و37 لاعبا في تأهل منتخب مصر لنهائيات الأمم الإفريقية 2024، حيث كانت البداية مع إيهاب جلال الذي فاز معه المنتخب على غينيا بهدف وخسر أمام إثيوبيا بهدفين ثم تولى البرتغالي روي فيتوريا المسؤولية، وقاد الفراعنة لتحقيق 4 انتصارات متتالية على مالاوي 2- صفر و4- صفر وعلى غينيا 2-1 وأخيرا على إثيوبيا بهدف دون رد.

العلامة الكاملة لزيزو ومرموش ومصطفى

وتصدرعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد قائمة أكثر لاعبي منتخب مصرمشاركة في تصفيات الأمم الإفريقية، وحقق كل منهم العلامة الكاملة بخوض المباريات الست التي لعبها المنتخب في التصفيات، وإن كان عمر مرموش قد شارك في المباريات الست أساسيا، بينما شارك زيزو ومصطفى محمد في خمس مباريات ضمن التشكيل الأساسي ومباراة وحدة كبديلين.

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح لعب 4 مباريات

وشارك حمدي فتحي في 5 مباريات منها مباراتان أساسيا وثلاث مباريات كبديل، وهناك 6 لاعبين شارك كل منهم في 4 مباريات ضمن التشكيل الأساسي وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي ومحمود حمادة ومحمد صلاح، بينما شارك إمام عاشور في 4 مباريات بواقع مباراتين أساسيا ومباراتين كبديل.

وخاض كل من طارق حامد ومروان عطية وإبراهيم عادل ثلاث مباريات، ولعب طارق حامد ومروان عطية مباراتين ضمن التشكيل الأساسي ومباراة واحدة كبديلين، بينما شارك إبراهيم عادل في المباريات الثلاث كبديل، وشارك 7 لاعبين في مباراتين ضمن التشكيل الأساسي وهم أحمد حجازي وعلي جبر ومحمد أبوجبل وعمر جابر ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وعمرو السولية.

وشارك كل من محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي في مباراتين منهما مباراة في التشكيل الأساسي ومباراة كبديلين وشارك كل من محمود كهربا وأحمد أبوالفتوح كبديلين.

مصطفى محمد

12 لاعبا شاركوا في مباراة واحدة

وشارك كل من ياسر إبراهيم ومحمود علاء في مباراة واحدة كأساسيين وهناك عشرة لاعبين شارك كل منهم في مباراة واحدة كبديل وهم أحمد عبدالقادر ومحمد صبحي وأحمد حسن كوكا وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه وسام مرسي وعمر كمال عبدالواحد ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد عاطف.

صلاح ومصطفى ومرموش في قائمة الهدافين

في المقابل تصدر محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش قائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات الأمم الإفريقية 2024 وسجل كل منهم هدفين يليهم طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومصطفى فتحي وسجل كل منهم هدفا واحدا.