الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من فيتوريا بعد فوز منتخب مصر على إثيوبيا

فيتوريا
فيتوريا

علّق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر على تحقيق الفراعنة الفوز على إثيوبيا بهدف نظيف في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر ينهى تصفيات أمم إفريقيا بفوز صعب على إثيوبيا
فيتوريا: غياب بعض العناصر أثر على الأداء

قال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " أعلم جيدًا أن مباراة اليوم هي الأولى في بداية الموسم للاعبين وبعض اللاعبين لم يصلوا إلى الأداء الأفضل وأعذرهم على ذلك".

وأضاف "غياب بعض العناصر الأساسية عن منتخب مصر تسبب في الظهور بهذا الشكل والأداء، وسددنا 18 كرة على المرمخى لكن التوفيق لم يحالفنا في النهاية".

وتابع "في الشوط الثاني لمنتخب مصر تراجع دفاعيًا، لكن كانت هناك هجمات مرتدة كانت ستسبب لنا الخطورة".
فيتوريا يعلن مغادرة رباعي الأهلي

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن مغادرة رباعي الأهلي محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية واستبعادهم من مباراة تونس الودية.

وجاء القرار بالتنسيق مع مسئولي الأهلي من أجل إتاحة الفرصة للرباعي للمشاركة مع المارد الأحمر في السوبر الإفريقي.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

جاء تشكل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة - حمدي فتحي - مروان عطية - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد. 

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا وغانا وأنجولا وتنزانيا.

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر مباراة مصر وأثيوبيا تصفيات أمم إفريقيا 2023 منتخب أثيوبيا

مواد متعلقة

منتخب مصر ينهى تصفيات أمم إفريقيا بفوز صعب على إثيوبيا

مصطفى فتحى يمنح منتخب مصر التقدم على إثيوبيا فى الشوط الأول

فيتوريا لجماهير الكرة المصرية: نحن الآن فى مرحلة التطور والابتكار (صورة)

الأكثر قراءة

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

وفاة والدة الإعلامى تامر أمين.. وتشييع الجنازة غدًا

وكيل "موديست": رتوش بسيطة تفصلنا عن إتمام الصفقة مع الأهلى

أول تعليق من فيتوريا بعد فوز منتخب مصر على إثيوبيا

"خدر قياداتنا قبل الحرب".. ضابط استخبارات إسرائيلى يكذب روايتهم حول "أشرف مروان"

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ضابط استخبارات إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان "رجل السادات فقط"

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمى الإسرائيلى فى جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية