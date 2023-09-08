أول تعليق من فيتوريا بعد فوز منتخب مصر على إثيوبيا

علّق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر على تحقيق الفراعنة الفوز على إثيوبيا بهدف نظيف في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

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فيتوريا: غياب بعض العناصر أثر على الأداء

قال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " أعلم جيدًا أن مباراة اليوم هي الأولى في بداية الموسم للاعبين وبعض اللاعبين لم يصلوا إلى الأداء الأفضل وأعذرهم على ذلك".

وأضاف "غياب بعض العناصر الأساسية عن منتخب مصر تسبب في الظهور بهذا الشكل والأداء، وسددنا 18 كرة على المرمخى لكن التوفيق لم يحالفنا في النهاية".

وتابع "في الشوط الثاني لمنتخب مصر تراجع دفاعيًا، لكن كانت هناك هجمات مرتدة كانت ستسبب لنا الخطورة".

فيتوريا يعلن مغادرة رباعي الأهلي

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن مغادرة رباعي الأهلي محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية واستبعادهم من مباراة تونس الودية.

وجاء القرار بالتنسيق مع مسئولي الأهلي من أجل إتاحة الفرصة للرباعي للمشاركة مع المارد الأحمر في السوبر الإفريقي.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

جاء تشكل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة - حمدي فتحي - مروان عطية - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا وغانا وأنجولا وتنزانيا.