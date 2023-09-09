الأهلي يعين طبيبًا جديدًا للفريق بعد رحيل أبوالعينين

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعانة بجهود أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين للعمل مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وجاء القرار بعد التنسيق مع مسئولي الأهلي في هذا الشأن عقب رحيل تامر أبوالعينين طبيب النادي.

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طبيب الأهلي يعتذر عن استكمال مهمته

كان الدكتور تامر أبوالعينين قد تقدم باعتذار عن استكمال تجربته مع الفريق والرحيل عن منصبه دون الكشف عن السر الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار.

وكان تامر أبوالعينين قد تولى رئاسة الجهاز الطبي للأهلي منذ أسابيع قليلة عقب توجيه الشكر للدكتور أحمد أبوعبلة الذي تولى مسئولية رئاسة الجهاز الطبي بنادي فيوتشر.

كولر كلمة السر في رحيل طبيب الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الأهلي، عن السر وراء قرار رحيل الدكتور تامر أبو العينين من منصبه.

وأكد أن السويسري مارسيل كولر استقر على إجراء بعض التغييرات في الجهاز الطبي خاصةً بعد توتر العلاقة بين طبيب الفريق والمدير الفني على هامش معسكر النمسا.

ولم يبد كولر إعجابه بطريقة عمل الطبيب وأرسل إلى إدارة الكرة مُطالبًا برحيله.

ووافقت إدارة الكرة على طلب كولر بأن منصب رئيس الجهاز الطبي بحاجة إلى مواصفات معينة خاصة بالطب الرياضي، جعلت تامر أبوالعينين لا يشعر بالراحة.

وحدثت مناقشات بين الطرفين، وتم الاستقرار على توجيه الشكر إلى طبيب الفريق والبحث عن بديل.

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يستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر في مباراة السوبر الإفريقي.