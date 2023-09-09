السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهاجم الأهلى.. موديست "ثانى" فرنسى فى مصر والثاني من أوروبا فى تاريخ الأحمر

أنتوني موديست
أنتوني موديست

يصل خلال ساعات الفرنسي أنتوني موديست  مهاجم النادي الأهلي الجديد، بعد اتفاقه مع الفريق على تمثيله لمدة عامين مقبلين.

موديست صاحب الـ35 عامًا وقع، منذ قليل، على عقود انتقاله للأهلي لمدة عام وعام اختياري، ويصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي في الأهلي.

وأصبح "موديست" ثاني لاعب فرنسي محترف في الدوري المصري عبر التاريخ بعد أسطورة فرنسا السابق فلورينت مالودا الذي لعب لصفوف وادي دجلة في 2016.

وبات موديست ثاني لاعب من أوروبا يلعب للأهلي في تاريخه بعد الألماني هيندريك الذي حمل الجنسية البرازيلية أيضًا في 2015/ 2016.

ماذا قدم موديست المرشح لهجوم الأهلي بالأرقام؟

لعب موديست في مسيرته التي امتدت لـ16 عامًا مع الأندية 478 مباراة بمسيرته مع مختلف الأندية التي لعب لها، مسجلًا 178 هدفًا إضافة لصناعته 38 آخرين.

أبرز ما يميز موديست صاحب الـ188 سم هو إجادته للرأسيات، حيث سجل 40 هدفًا بالرأس في مسيرته وهو رقم كبير.

أيضًا يمتاز موديست بتنفيذ ركلات الجزاء، حيث سجل 25 ركلة جزاء ناجحه في مسيرته، كما سجل 49 هدفًا حاسمًا للفرق التي لعب لها من أصل الـ178 هدفًا.

أفضل مواسمه على الإطلاق كان موسم 2016/ 2017 عندما حل ثالثًا في جدول ترتيب هدافي البوندزليجا بـ25 هدفًا.

وأتى موسم 2021/ 2022 قبل الماضي كثاني أفضل مواسمه مع كولن عندما حال رابعًا في جدول ترتيب الهدافين بـ20 هدفًا.

أهم ما يميز موديست أيضًا كمهاجم هو تحركاته الكثيرة داخل منطقة الجزاء وتمركزه الدائم والخطر داخل منطقة الجزاء.

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