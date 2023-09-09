الأهلي يتمم اتفاقه مع موديست ويخضع للكشف الطبي (تقرير)

كشف الصحفي سبيستيان دينس الذي يعمل في موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، عن توصل الأهلي على اتفاق مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق لضمه هذا الصيف.

وكانت التقارير أشارت أمس إلى أن موديست هو الاسم الأقرب لدعم هجوم الأهلي هذا الموسم، بعدما فاوض اللاعب الذي أصبح حرًا بعد انتهاء عقده مع دورتموند.

وقال دينس عبر حسابه بـ “تويتر”، أن الأهلي أتم اتفاقه مع موديست على عقد لمدة عام بالإضافة إلى عام اختياري كما سيخضع للكشف الطبي خلال ساعات تمهيدًا للإعلان عن الصفقة.

🚨ça avance bien pour la signature d’Anthony Modeste à Al Ahly 🇪🇬. Contrat de un an + une année en option. Visite médicale imminente. https://t.co/KE6Co0VKi7 pic.twitter.com/PNXLFYpCVY — Sébastien Denis (@sebnonda) September 9, 2023

كل ما تريد معرفته عن موديست مهاجم الأهلي الجديد

– مهاجم فرنسي من أصول دومينيكانية

– يبلغ من العمر 35 عامًا

– لاعب حر بدون ناد بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

– تُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 700 ألف يورو.

– بدأ مسيرته مع نيس الفرنسي ليتنقل بعد ذلك بين أندية أنجيه، بوردو، سانت إيتيان، باستيا في فرنسا، تخللتها إعارة لبلاكبيرن روفرز الإنجليزي عام 2012.

– بدأ رحلته في الدوري الألماني عام 2013 مع فريق هوفنهايم لينتقل بعد ذلك إلى كولن.

– غادر كولن عام 2018 إلى تينجين تيهانشي الصيني مقابل 29 مليون يورو، قبل أن يعود سريعًا إلى النادي الألماني.

– انتقل إلى بروسيا دورتموند صيف العام الماضي قادمًا من كولن مقابل 5 ملايين يورو بعد مغادرة النرويجي إيرلينج هالاند وتشخيص الإيفواري سيباستيان هالير بالإصابة بالسرطان.

– لعب الموسم الماضي 29 مباراة مع بورسيا في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين منه هدف في شباك بايرن ميونخ، إضافة لصناعته آخر.

– زامل عدد من كبار اللاعبين، على رأسهم جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، إيمري تشان، ماركو رويس.

– خاض 478 مباراة بمسيرته مع مختلف الأندية التي لعب لها، مسجلًا 178 هدفًا إضافة لصناعة 38 آخرين.