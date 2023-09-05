الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الباحثين عن مباريات الدوري المصري والتي تدور اليوم.
 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة
 

ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها وتردد القنوات الناقلة المفتوحة.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز * الإسماعيلي
الساعة  07:00.
على   ontime sport.

حرس الحدود * الأهلي
الساعة   09:30.
على   ontime sport.

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تردد قنوات أون تايم سبورت الرياضية 

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861,
الاستقطاب رأسي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6. 

تردد قناة اون تايم سبورت  2  على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 10853.
الاستقطاب أفقي. 
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6. 

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12303.
الاستقطاب أفقي. 
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6. 
 

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء * الفتح
الساعة 7:00.  
على الرياضية  SSC.

التعاون * الرائد
الساعة  09:30.
على  الرياضية  SSC.

تردد قنوات ssc الرياضية على الاقمار الصناعية

تردد قناة ssc على القمر الصناعي  نايل سات

التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ssc على القمر الصناعي  عرب سات

التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:  27500.
معامل التصحيح: 5/6.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد * مانشستر سيتي 
الساعة   10:00.
على  beIN Sports 1 HD.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 

التردد  12604.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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تردد قناة dmc دراما 2023 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

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تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023

 

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