يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الباحثين عن مباريات الدوري المصري والتي تدور اليوم.



مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة



ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها وتردد القنوات الناقلة المفتوحة.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز * الإسماعيلي

الساعة 07:00.

على ontime sport.

حرس الحدود * الأهلي

الساعة 09:30.

على ontime sport.

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تردد قنوات أون تايم سبورت الرياضية

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

التردد 11861,

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

التردد 10853.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12303.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء * الفتح

الساعة 7:00.

على الرياضية SSC.

التعاون * الرائد

الساعة 09:30.

على الرياضية SSC.



تردد قنوات ssc الرياضية على الاقمار الصناعية

تردد قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد * مانشستر سيتي

الساعة 10:00.

على beIN Sports 1 HD.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12604.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

