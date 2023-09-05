مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة
يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الباحثين عن مباريات الدوري المصري والتي تدور اليوم.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة
ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 والقنوات الناقلة لها وتردد القنوات الناقلة المفتوحة.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز * الإسماعيلي
الساعة 07:00.
على ontime sport.
حرس الحدود * الأهلي
الساعة 09:30.
على ontime sport.
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تردد قنوات أون تايم سبورت الرياضية
تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات
التردد 11861,
الاستقطاب رأسي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات
التردد 10853.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات
التردد 12303.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيحاء * الفتح
الساعة 7:00.
على الرياضية SSC.
التعاون * الرائد
الساعة 09:30.
على الرياضية SSC.
تردد قنوات ssc الرياضية على الاقمار الصناعية
تردد قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريال مدريد * مانشستر سيتي
الساعة 10:00.
على beIN Sports 1 HD.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات
التردد 12604.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.