السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة dmc دراما 2023 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

أرشيفية
أرشيفية

تردد قناة dmc دراما من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة dmc دراما 2023 الجديد 

القمر الصناعي: نايل سات 

التردد: 12092

استقطاب.. رأسي 

معامل تصحيح 5/6

ومعدل ترميز 27500.

تردد قناة دي أم سي دراما على القمر الصناعي نايل سات

تردد دي أم سي دراما dmc الجديد: 11449.

الاستقطاب دي أم سي دراما dmc الجديد: افقي.

معامل تصحيح الخطأ دي أم سي دراما dmc الجديد: 34.

معدل الترميز دي أم سي دراما dmc الجديد: 27500.

القمر الصناعي دي أم سي دراما dmc الجديد: نايل سات.

الجودة دي أم سي دراما dmc الجديد: HD

التشفير دي أم سي دراما dmc الجديد: قناة مفتوحة.

اسم القناة على جهاز الاستقبال ”الرسيفر”: dmc drama

تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023

تردد قناة ssc على نايل سات وعرب سات وبدر سات وخطوات الضبط

طرق استقبال القناة dmc على الريسيفر

-الضغط على زر القائمة من خلال استعمال الريموت الخاص بالريسيفر.

-النقر على خيار التركيب مع تحديد إضافة قناة.

-تعيين نوع القمر الصناعي نايل سات ثم كتابة التردد الخاص بالقناة.

-النقر على أداة البحث والانتظار حتى يتم تنزيل القناة وحفظها بعد ذلك ثم الإنهاء.

 

مسلسلات قناة dmc

هناك عدد كبير من المسلسلات التى لاقت نجاحا كبيرا جماهيريا وفنيا وتم عرضها على قناة dmc ومنها : :

مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل صفارة .

رسالة الإمام .

علاقة مشروعة. 

سوق الكانتو .

الاختيار بكافة أجزائه.

 أجازة مفتوحة.

100 وش.

بالحجم العائلي.

 فلانتينو.

 

مميزات قناة dmc دراما

-وضوح الصورة مع جودة عرض HD وجودة الإنتاج العالية مع أدق التفاصيل.

-من القنوات المفتوحة التي لا تحتاج إلى اشتراك  أو رسوم لاستمرار المشاهدة.

-تقوم بعرض المسلسلات الشائعة والحصرية ذات القصص الدرامية مع إعادتها في مواعيد مختلفة ليتمكن الجميع من متابعتها.

تردد قناة dmc درام مميزات قناة dmc دراما تردد قناة dmc دراما تردد قناة دي ام سي دراما مسلسلات قناة dmc

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