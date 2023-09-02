السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ssc على نايل سات وعرب سات وبدر سات وخطوات الضبط

قناة ssc
قناة ssc

تردد قناة ssc على نايل سات من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل عشاق كرة القدم.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل عشاق الساحرة المستديرة، وتعتبر قناة ssc  السعودية هى قناة  رياضية  وتعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تهتم ببث المباريات المحلية للمملكة السعودية وكذلك المباريات الدولية لكرة القدم.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق كرة القدم لمتابعة أبرز المباريات المتميزة، يرصد موقعنا “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية وشغلت تفكير الكثير، لذلك نعرض لكم تردد قناة ssc على نايل سات وعلى عرب سات وبدر سات، وإليكم كافة الترددات على النحو التالي.

تابع خلال السطور التالية تردد قناة ssc على نايل سات وعرب سات وبدر سات وطرق استقبال تردد قناة ssc 

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لعشاق الرياضة والقنوات الرياضية.. تردد قناة ssc السعودية

إليكم تردد قناة ssc على نايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12523.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.

إليكم تردد قناة ssc على عرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز:  27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.

إليكم تردد قناة ssc الرياضية بدر سات

  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.
  • التردد: 12418.
  • الجودة: HD

طرق استقبال تردد قناة ssc على نايل سات وعرب سات

نعرض لكم خلال السطور التالية خطوات ضبط استقبال تردد قناة ssc نايل سات وعرب سات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - في البداية يقوم المشاهد بالضغط على زر “Menu”من خلال الضغط على جهاز التحكم "الريسيفر".

2 - ثم يقوم بتحديد القمر الصناعي الذي يتواجد عليه تردد القناة.

3 - وفي الخطوة التالية يجب الانتقال إلى إعدادات التردد.

4 - ثم تقوم بإدخال  رقم تردد القناة في الحقل المخصص له.

5 - وفي الخطوة الأخيرة.. يجب الضغط على أيقونة “بحث”.بعد الانتهاء من البحث وظهور القناة، يجب الضغط على خيار “تثبيت”.

تردد قناة ssc قناة SSC تردد ssc الرياضية نايل سات

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