الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ssc 1 على النايل سات وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال

قناة ssc 1
قناة ssc 1

تردد قناة ssc 1 على النايل سات وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مستمر خلال الدقائق الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل عشاق مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى المختلفة للحصول على تردد قناة ssc 1 على النايل سات وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال لمتابعة أبرز وأهم الألعاب الرياضية وأكثرهم اهتماماً كرة القدم.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة “كرة القدم”، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل تردد قناة ssc 1 على النايل سات وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

نرصد لكم في السطور التالية تردد قناة ssc 1 على النايل سات وكيفية ضبط التردد على جهازك للاستمتاع بكل ما يخص الرياضة:

التردد: 12523
معامل تصحيح الخطأ: ⅚
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500

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خطوات ضبط تردد قناة ssc 1 على النايل سات على جهازك

1 - في البداية يتوجب عليك استخدام جهاز التحكم والضغط على زر القائمة، عليك أن تضغط على كلمة “خيارات”.
2 - ثم ثوم باختر  كلمة تثبيت وقم بالضغط عليها.
3 - ثم تقوم بالضغط على زر تثبيت يدوي الموجود.
4 - ثم تقوم باختيار القمر الصناعي الذي هو نايل سات وستجده في القائمة.
5 - ثم تقوم بأدخل التردد الجديد المطلوب.
6 - ثم تحدد اتجاه استقطاب القناة حيث سيكون عموديًا.
7 - ثم تقوم بضبط معدل الترميز بناءً على المواصفات واضغط على زر موافق.
8 - وأخيراً.. انتظر حتى تنتهي عملية البحث ومن ثم اضغط على حفظ.

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