السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة السعودية الرياضية وموعد مباراة النصر والهلال فى نهائى البطولة العربية

النصر والهلال
النصر والهلال

يتساءل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي أجمع عن تردد قناة السعودية الرياضية لمشاهدة مباراة الهلال والنصر ، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

 

موعد مباراة النصر والهلال فى نهائي البطولة العربية

ويستضيف ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، مباراة النصر والهلال، السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

 

وتنطلق مباراة النصر والهلال، مساء السبت، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

 

 وتذاع مباراة النصر والهلال، في نهائي البطولة العربية، عبر شاشة قناة الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة العربية.

تردد قناة السعودية الرياضية لمشاهدة مباراة النصر والهلال

  • القمر الصناعي: Arabsat
     
  • التردد: 12418
     
  • الاستقطاب: أفقي
     
  • معدل الترميز: 27500
     
  • معامل التصحيح: 3/4
     
  • التشفير: إرديتو 2

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية على نايل سات ssc

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

  • حراسة المرمى: حبيب الواطيان.
  • خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.
  • خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري.
  • خط الهجوم: مالكوم - سافيتش.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.
  • خط الوسط: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.
  • خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.
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