تردد قناة السعودية الرياضية وموعد مباراة النصر والهلال فى نهائى البطولة العربية

يتساءل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي أجمع عن تردد قناة السعودية الرياضية لمشاهدة مباراة الهلال والنصر ، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

موعد مباراة النصر والهلال فى نهائي البطولة العربية

ويستضيف ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، مباراة النصر والهلال، السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وتنطلق مباراة النصر والهلال، مساء السبت، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتذاع مباراة النصر والهلال، في نهائي البطولة العربية، عبر شاشة قناة الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة العربية.

تردد قناة السعودية الرياضية لمشاهدة مباراة النصر والهلال

القمر الصناعي: Arabsat



التردد: 12418



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل التصحيح: 3/4



التشفير: إرديتو 2

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: حبيب الواطيان.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - سافيتش.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال