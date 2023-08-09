الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية على نايل سات ssc

تردد قناة ssc
تردد قناة ssc

تقدم قناة ssc السعودية الرياضية العديد من المباريات، لترتفع معدلات البحث عن ترددها عبر محركات البحث، خاصة مع بداية الموسم الرياضي.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور تردد قناة السعودية الرياضية:

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على النايل سات:

تبث قناة ssc السعودية الرياضية على النايل سات للمشاهدين أهم المباريات الرياضية بأحدث التقنيات الحديثة:

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 12523.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على عربسات:

 

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات وبدر سات

الجدير بالذكر أن هذا التردد يتمتع بجودة عالية الدقة بالاتش دي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، مما يمنح المشاهدين تجربة عرض مميزة وحديثة نسبة للمحتوى الرياضي المدار على مدار الساعة.

 

طريقة ضبط التردد بقنوات ssc الرياضية:

يبدأ الضغط على قائمة menu، ثم القيام باختيار توليف يدوي.

ويتم القيام بتحديد القمر الصناعي الذي سوف يتم بحث القناة عليه سواء كان نايل سات أو عرب سات أو غير ذلك.

ثم بعد ذلك يتم كتابة كلاً من التردد الحديث بشكل صحيح، ومعدل الترميز، ومُعدل الاستقطاب، ثم النقر على كلمة موافق.

يتم البحث عن القناة، وعندما تُنزل في قائمة القنوات، يمكن متابعتها بسهولة للمتابعين والاستمتاع بجميع المباريات والبرامج الرياضية التي تعرضها على شاشتها.

 

بطولات تعرضها قناة ssc الرياضية:

  • سباقات الخيول.
  • كأس السوبر الإيطالي.
  • دوري المحترفين السعودي.
  • السوبر الإسباني.
  • كأس العرب لأندية الأبطال.
  • البطولة الرمضانية
  • بطولة الفئات السنية لكرة القدم في السعودية.
  • دوري الدرجة الأولى السعودي.
  • كأس السوبر السعودي.
  • كأس خادم الحرمين الشريفين.
  • الألعاب الإلكترونية.
  • كأس ملك إسبانيا.
السعودية SSC قناة السعودية الرياضية السعودية الرياضية تردد قناة ssc النايل سات

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