السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة "SSC" على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبدر سات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تردد قناة SSC الناقلة 2023 على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات وبدر سات من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها  خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل ويأتي تزايد البحث عنها في الساعات القليلة الماضية بسبب قيامها  بنقل مباراة النصر ضد الهلال السعودي بنهائي البطولة العربية 2023.

تردد قناة SSC الناقلة 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبدر سات 

 

تردد قناة SSC الناقلة 2023 على القمر الصناعي نايل سات

 

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

 

تردد قناة ssc  2023 على القمر الصناعي عرب سات 

 

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: عمودي.

 

تردد قنوات ssc 2023 على القمر الصناعي بدر سات 

القمر الصناعي: بدر سات. 

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: عمودي.

 

تردد قناة SSC الناقلة 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبدر سات 

وانطلقت مباراة النصر ضد الهلال السعودي اليوم بـ نهائي البطولة العربية 2023، في المواعيد التالية، وفقًا لتوقيت مختلف الدول:

موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت الجزائر        الساعة الخامسة مساءً

موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت المغرب        الساعة الخامسة مساءً

موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت تونس          الساعة الخامسة مساءً

موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت مصر          الساعة السادسة مساءً

موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت مكة المكرمة  الساعة السادسة مساءً

موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت قطر            الساعة السادسة مساءً

موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي  الساعة السابعة مساءً

 

تردد قناة السعودية الرياضية وموعد مباراة النصر والهلال فى نهائى البطولة العربية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على القمر الصناعى نايل سات

يذكر أن  لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم،قد اختارت لها طاقم التحكيم لمباراة الهلال والنصر اليوم بنهائي البطولة العربية 2023 من: الحكم المغربي رضوان جيد حكما للساحة، ويعاونه لحسن ازكاو ومصطفى أكاركاد مساعدان، محمود البنا حكمًا رابعًا، سمير الكزاز ومقران قوارى حكما تقنية الفيديو وأكرم زرهونى حكمًا خامسًا.

 

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