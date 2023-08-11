تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على القمر الصناعى نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على القمر الصناعى النايل سات، من الموضوعات التي ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على القمر الصناعى النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على القمر الصناعى النايل سات

القمر الصناعى: نايل سات

- التردد: 11411 ميجاهرتز.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل تصحيح الخطأ: تلقائي أو 3/4.

كيف تقوم بضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 على جهاز الرسيفر؟



لضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 من خلال القمر الصناعى النايل سات لابد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول على قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.

اختيار قائمة البحث عن القنوات.

اختيار بحث يدوي.

ادخل تردد القناة المطلوبة: “التردد: 11411 غيغاهيرتز – الاستقطاب: أفقي والذي يرمز إليه بحرف H – معدل الترميز: 30000 – معدل تصحيح الخطأ: تلقائي أو 3/4”.

الضغط على كلمة " البحث"

فى نهاية الخطوات تظهر القناة:

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

تقدم قناة “ناشيونال جيوغرافيك” لمتابعيها محتوى وثائقي يهتم بالبيئة والكون بما فيه من مخلوقات بحرية وبرية. وما يحتويه من ظواهر خارقة ويقوم بتقديم المادة عدد من المشاهير والعلماء .

من البرامج التى تقدمها القناة برنامج الكوكب وعصر جديد من الاكتشاف اساليب البقاء فوق حبال الأنديز وبرنامج حرب الممنوعات وبرنامح الكوكب المعادى وكيران العمالقة وبرنانج مستشفي المعحزات وبرنامج حيش هتلروبرنامج السمكة البرية وبرنامج أمن المطاروبرنامج العيش الحر وبرنامج وحدة إنقاذ السيارات وبرنامج اسرار الحرب العالمية التانية ..

وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك من مدينة أبو ظبى وبدأت البث عام 2005 وكانت بداية البث باللغة الشامية ثم استبدلت باللغة العربية وحققت انتشار واسع وصدرت لها ترجمة بعدة لغات نظرا لكونها تشاهد من قبل الملايين حول العالم بسبب تفردها فى تقديم محتوى وثائقي.