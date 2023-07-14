تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي عرب سات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات HD

التردد: 11411.

جودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات SD

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: 5/6.

معلومات عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

أنشأت قناة ناشيونال جيوغرافيك يوليو عام 2009 من قبل شركة أبوظبي للإعلام وتبث من مدينة أبو ظبى وقد بدأت القناة أولى برامجها باللهجة الشامية ثم مع اتساع رقعة مشاهدة القناة بدأت تبث جميع برامجها باللغة العربية الفصحى .

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى وثائقي وتقدم محتواها بجودة عالية وهي قناة مجانية مما يزيدها تميز وتقدم القناة أفلام وثائقية عن الطبيعة بما فيها من أرض وجبال وهضاب وكائنات حية برية وبحرية.

أهم البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك:

تهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض الأفلام الوثائقية ومنها برنامج الجيش الصيني الغامض برنامج مستشفى المعجزات وبرنامج عوالم الهند الخفية وبرنامج ثعابين فى المدينة وبرنامج لغز اختفاء كودي دايال، مملكة القرود، زحل: داخل حلقات الكوكب، البدايات: رحلة البشرية، المواجهة، الغرائب النازية في الحرب العالمية، إصلاحات ألاسكا العملاقةـ المملكة المتوحشة، القارة 7: أنتاركتيكا، كتيبة الإعصار، حول العالم في 80 أكلة شهية، معاً لحياة أفضل، دليل هيزن للنجاة في البراري، الآلة المستحيلة، ملوك المناجم، الأرض على حافة الهاوية، حتى آخر جنديأ، المهاجرون، مطعم غوك الصيني، كيف تربح في كل شيء، العباقرة مع ستيفن هوكينغ، حدائق أميركا الوطنية، البقاء في ظروف قاسية، المستكشف، وجها الصين الحديثة، مواجهات العمالقة.

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