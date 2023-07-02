تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك ٢٠٢٣ على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات

تتزايد معدلات البحث حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٣ على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر .

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على النايل سات والقمر الصناعى عرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2023 على النايل سات

نايل سات(HD) NileSat 7.0°W

الحامل: 7 درجة غربا

التردد: 12467

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 2/3

– نايل سات(SD) NileSat 7.0°W

الحامل: 7 درجة غربا

التردد: 11226

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على القمر الصناعى عرب سات

– عرب سات ArabSat 26.0°E

الحامل: 26 شرقا

التردد: 11804

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة

وتقدم القناة خدماتها على مدار اليوم بدون توقف، وتبث عبر القمر الصناعي الشهير نايل سات وإضافة إلى “عرب سات”. ونوفر في السطور التالية، أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2023.

معلومات عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك من مدينة أبو ظبي وهي تبث مجانا وتعتمد على تقديم المحتوى الوثائقي عن كل ما يحيط بالطبيعة ، تم بثها للجماهير فى شهر يوليو لسنة 2009، تملكها شركة أبوظبي للإعلام.

كانت تعتمد على تقديم محتواها باللهجة الشامية ثم اصبحت تقدم محتواها باللغة العربية الفصحة وهى واحد من أهم القنوات المتخصصة فى عرض البرامج والمحتوى الوثائقي وتقدمه بجوده فائقة .

اشهر برامج قناة ناشيونال جيوجرافيك

برنامج: المنطقة الخطرة، برنامج سرطان البحر الأحمر برنامج: هجرات عـُظمى، برنامج كوكبنا العجيب برنامج: كوكبنا العجيب

برنامج: إندونيسيا البرية

برنامج: فك شيفرة الخطر

برنامج اعتقال على الحدود اليونانية برنامج: مسجون في الغربة

برنامج: ملوك المناجم.