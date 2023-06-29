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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة زي ألوان الجديد "Zee Alwan" لعام 2023

قناة زي ألوان الجديد
قناة زي ألوان الجديد

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن تردد قناة تردد قناة زي " Zee Alwan" الوان الجديد لعام 2023، خاصًة في عيد الأضحى المبارك بسبب عرضها للكثير من الأفلام للمواطنين لمشاهدتها أثناء إجازتهم التي يقضونها في عيد الأضحى المبارك لعام 2023، في الوطن العربي.

قناة زي ألوان الجديد

ويرصد "الدستور" تردد قناة زي "Zee Alwan" الوان الجديد لعام 2023، وتعرض القناة الكثير من المسلسلات العربي والهندي التي يحبها المشاهد، على مستوى الوطن العربي ومن ضمن هذه الأعمال هي "مسلسل خريف العشاق، مسلسل بريق الامل، مسلسل القفص الذهبي، مسلسل صباح الخير يا جاري، مسلسل غدر الزمن، مسلسل رباط الحب، مسلسل حمواتي الستة"، في سياق السطور التالية.

تردد قناة زي ألوان الجديد 

يكون عن طريق القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة Zee Alwan.

يجب إدخال رقم التردد: 11939

ثم نقوم بإدخال الاستقطاب كالتالي: H

يتم كتابة معدل الترميز الاتي: 27500

وندخل معامل تصحيح الخطأ 5\6

وتكون الجودة: HD

فى عيد الأضحى المبارك.. تردد قنوات السعودية 2023 على النايل سات

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات ومواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

تردد زي ألوان الجديد عن طريق القمر الصناعي عرب سات:-

اسم القناة: Zee Alwan 2023

يجب إدخال التردد التالي: 12111

ثم نقم بإدخال الاستقطاب التالي: عمودي V

يتم كتابة معدل الترميز الاتي: 27500

ندخل نعامل الخطأ: 5/6

تكون الجودة: HD

يٌُجدر الإشارة إلى أنها تعرض قناة "زي ألوان" الكثير من البرامج الترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات، وهناك الكثير من البرامج المسابقات، وبرامج المواهب، وحلقات المقابلات والحوارات، وبرامج الموضة والجمال، بجانب البرامج الدينية والثقافية، والتي تتضمن هذه البرامج تلاوات للقرآن الكريم ومحاضرات دينية وبرامج توعوية وثقافية تهدف إلى نشر المعرفة والقيم الإيجابية.

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