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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى عيد الأضحى المبارك.. تردد قنوات السعودية 2023 على النايل سات

تردد
تردد

تزايدت معدلات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن تردد قنوات  السعودية ٢٠٢٣ المبثة من خلال القمر الصناعى نايل سات، وتستعرض "الدستور" خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تردد القنوات السعودية

تردد قناة القرآن الكريم السعودية على نايل سات الناقلة لشعائر الحج بث مباشر من جبل عرفات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة السعودية الأولى على النايل سات 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة المجد الفضائية: 2023.  

تردد قناة المجد الفضائية 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11372.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة الاخبارية السعودية SD على النايل.

تردد قناة الاخبارية السعودية SD على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11391.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة الحج السعودية

تردد قناة الحج السعودية SD على النايل سات 
القمر الصناعى:النايل سات.

التردد: 12015- 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة مكة على النايل سات ٢٠٢٣
تردد قناة مكة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12124.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة السنة النبوية على النايل سات ٢٠٢٣ 

تردد قناة السنة النبوية على النايل سات .

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12149.

الاتجاه أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

يذكر أن جميع القنوات التي تم ذكر ترددها على القمر الصناعي نايل سات قامت ببث مباشر لنقل شعائر الحج من فوق جبل عرفات ومازالت مستمرة في نقل شعائر الحج وأخبار حجيج بيت الله الحرام. 

تردد قنوات السعودية ٢٠٢٣ تردد قناة السنة النبوية على النايل سات ٢٠٢٣ تردد قناة مكة على النايل سات ترد قناة الخج السعودية ٢٠٢٣ تردد قناة الإخبارية السعودية ٢٠٢٣

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