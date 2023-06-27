تردد قناة الحج السعودية على النايل سات ومواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة الحج السعودية على النايل سات لمشاهدة شعائر الحج فى يوم عرفة حيث يوافق اليوم يوم عرفة وغدًا أول أيام عيد الأضحى، فى هذا السياق تنشر الدستور كل شيء عن تردد قناة الحج السعودية على النايل سات بالإضافة إلى نشر كافة المواعيد الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.

وحسبما تم الإعلان فقد يأتي تردد قناة القرآن الكريم السعودية على نايل سات الناقلة لشعائر الحج من جبل عرفات كما يلي:

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

بينما يأتي تردد قناة السعودية الأولى على النايل سات الناقلة لبدء توافد الحجاج على جبل عرفات كما يلي:

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

أما تردد قناة المجد الفضائية 2023 الناقلة لشعائر الحج بثا مباشرا من السعودية، ويأتي تردد قناة المجد الفضائية 2023 الناقلة لشعائر الحج بثا مباشرا من السعودية كما يلي:

التردد: 11372.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناه السعودية مكتوب

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12015

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وبالتزامن مع مشاهدة مناسك الحج يبحث العديد من المسلمين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك وهى كالتالى :

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.