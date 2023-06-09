لعشاق الأفلام الوثائقية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

تتزايد معدلات البحث عن التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 والتى تبث من مدينة أبوظبى بالإمارات العربية من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” بستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 علي جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات SD

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تبث قناة “ناشيونال جيوغرافيك” من مدينة أبو ظبى وتهتم بتقديم المواد أو البرامج العلمية فى قالب الأفلام الوثائقية وتعتبر واحدة من القنوات المتخصصة فى تقيم البرامج ذات الطابع الوثائقى و العلمي وتستعين بكتيبة من المتخصصين لتقديم وكتابة المادة العلمية وكذلك تستعين بعناصر ذات شهرة عالمية ومن هذه البرامج .

برامج تتحدث عن الحياة البرية والبحرية للكائنات الحية

برنامج "وحوش البرية والزواحف المخيفة برنامج بري وعجيب"

وبرنامج " جحيم البحار في الحرب العالمية الثانية"

و في البرية مع بير غريلز"و الكوارث المهندسة تحت الأسطح"

وبرنامج " تحقيقات الكوارث الجوية"

وبرنامج " وحش ميدل بانك".

برامج أخرى ذات طابع وثائقى

برنامج "اطرف مقاطع الفيديو في امريكا"

وبرنامج "مسجون فى الغربة "

وبرنامج "كنوز روما المفقودة "

كيفية الحصول على قناة ناشيونال جيوغرافيك

أولًا- استخدام الريموت للدخول إلى الإعدادات .

ثانياً- الضغط على كلمة "تردد" من الإعدادات

ثالثاً- كتابة تردد القناة كما هو مذكور أعلاه

رابعاً- كتابة معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب وكتابة معدل الترميز

خامساً- الضغط على كلمة "بحث"ثم كلمة "حفظ"

سادساً- وتظهر القناة فى نهاية الخطوات سالفة الذكر ؟